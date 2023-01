Ant-Man 3: la posta in gioco nel nuovo spot tv, lo sceneggiatore parla di M.O.D.O.K.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

I Marvel Studios hanno diffuso alcune ore fa un nuovo spot ricco di scene inedite di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel diretto da Petyon Reed.

Potete ammirarlo qui in alto.

Intanto, in un’intervista con SFX Magazine, come riportato da CBR, Jeff Loveness ha confermato che scrivere le scene per M.O.D.O.K. è stato “l’aspetto preferito in assoluto” della lavorazione:

Ovviamente abbiamo prestato molta fede all’aspetto presente nei fumetti, ma abbiamo aggiunto qualche dettaglio in più. Forse sarò licenziato da Avengers: The Kang Dinasty quando la gente lo vedrà, ma alcuni dei momenti preferiti nel film sono proprio con M.O.D.O.K..

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Quanto attendete l’uscita di Ant-Man 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!