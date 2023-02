Ant-Man 3: Scott Lang protagonista dello spot Heineken del Super Bowl

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Un altro film dei Marvel Studios in aggiunta a Guardiani della Galassia 3, Ant-Man 3, è stato al centro di uno spot del Super Bowl anche se in maniera indiretta, per così dire.

Nel player posto nella parte alta di questa pagina potete infatti trovare lo spot del Super Bowl della birra Heineken che vede, come protagonista, Scott Lang, il personaggio interpretato da Paul Rudd in Ant-Man 3 e negli altri film della saga.

Vi ricordiamo che, a partire dal prossimo 15 febbraio, ritroveremo Paul Rudd nei panni di Scott Lang in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che darà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

