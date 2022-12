Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd presenta una nuova featurette al CCXP!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In occasione del CCXP, Paul Radd è salito sul palco del Comic-Con Brasiliano per presentare una featurette esclusiva di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo cinecomic dei Marvel Studios del 2023, in uscita a febbraio.

GUARDA – Il trailer

Nel video diamo un’occhiata al terzo film della saga di Ant-Man, con uno sguardo a Kang il Conquistatore (Jonathan Majors, che ha fatto il suo esordio in Loki), il quale spiega a Scott Lang che “La tua realtà, tutto ciò a cui tieni… so come finisce. È fuori dalla tua portata, Ant-Man”.

In Quantumania, Scott Lang (Paul Rudd), Cassie (Kathryn Newton), Hope van Dyne (Evangeline Lilly) e i suoi genitori Janet (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas) si ritrovano catapultati nel Regno Quantico dove vivranno un’avventura che darà il via alla Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Potete vedere la featurette qui sopra, mentre nel video sottostante potete vedere l’introduzione di Paul Rudd.

👏👏 Ant-Man! Paul Rudd joins the Brazil Comic Con stage to talk #AntManAndTheWasp: Quantumania! #CCXP2022 pic.twitter.com/PlH1qqMaW2 — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 1, 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

