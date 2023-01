Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ecco il nuovo trailer in versione IMAX e alcune foto promozionali

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il nuovo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, dal mese prossimo al cinema, è ora disponibile anche in versione IMAX, che ci mostra alcune sequenze del film in formato 1.90:1.

Potete ammirarlo qui in alto!

A seguire, invece, trovate una serie di immagini promozionali che ci mostrano i poteri di Cassie (con il suo costume) e un altro sguardo a Kang il Conquistatore:

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

