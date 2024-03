One Media ha diffuso in rete il trailer di Arcadian, action thriller intitolato precedentemente Sand and Stones con protagonisti Nicolas Cage, Jaeden Martell (It, Cena con delitto – Knives Out), Maxwell Jenkins (Dear Edward, Lost in Space) e Sadie Soverall (Fate: The Winx Saga).

Diretto da Ben Brewer (curatore dei VFX di Everything Everywhere All At Once), il film si ambienta in un mondo post-apocalittico e scarsamente popolato dove Paul (Cage) e i suoi figli gemelli adolescenti Joseph (Martell) e Thomas (Jenkins) sono riusciti a sopravvivere nonostante tutto.

Il film sarà disponibile dal 12 aprile nelle sale americane. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

