Argentina, 1985: ecco il trailer del film presentato in concorso a Venezia

Prime Video ha diffuso online il trailer di Argentina, 1985, la pellicola diretta da Santiago Mitre e interpretata da Ricardo Darín (The Secret in Their Eyes, Wild Tales), Peter Lanzani presentata, qualche giorno fa, in concorso al Festival del cinema di Venezia.

Potete trovare il filmato nella parte superiore di questa pagina. La pellicola sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 21 ottobre.

Ecco, a seguire, la sinossi di Argentina, 1985:

Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa e in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

La pellicola è prodotta da Axel Kuschevatzky, p.g.a., Federico Posternak, Agustina Llambi-Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín, Victoria Alonso, p.g.a.

