Armageddon Time: guarda una clip esclusiva dal film di James Gray!

Sarà da giovedì 23 marzo nei cinema Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse, il nuovo film di James Gray che ha debuttato l’anno scorso al Festival di Cannes.

Grazie alla Universal, che si occupa della distribuzione in sala della pellicola, vi possiamo proporre una clip esclusiva tratta proprio da Armageddon Time. La trovate nel player posto nella parte superiore di questa pagina!

Storia e mito possono entrare in contatto nelle pieghe di piccole esperienze personali. Con

ARMAGEDDON TIME, ho cercato con tutto me stesso di realizzare il più intimo e sincero film che

potessi fare. Volevo rendere la storia libera da tutte le trappole del film di genere e rimuovere

ogni possibile barriera all’onestà della pellicola. Più di tutto, volevo parlare con sincerità. Ricordo

di aver scritto quattro parole su un pezzo di cartone per poi incollarlo alla macchina da presa

come perenne monito: “Amore. Calore. Ironia. Dolore.” E in questo film, il dolore assume forme

molto diverse.

Il Sogno Americano ha sempre avuto un ruolo predominante nella storia che la mia famiglia

voleva presentare al mondo. Non siamo riusciti a comprare buona parte dei vuoti simboli che la

caratterizzano, ma abbiamo creduto con tutto il cuore nella realizzazione di un disegno molto

più grande. I miei genitori si sono sempre ritenuti abbastanza intelligenti da poter separare il

mito dalla realtà, ma ho assistito per anni alla loro lotta contro i mulini a vento di una società

sbagliata alle radici. Il mondo si aspettava da parte della mia famiglia l’accettazione del

compromesso, ma alla fine, nonostante il nostro impegno, non è stato abbastanza. I nostri

privilegi sono sempre stati in bilico fra realtà e fantasia.

Questo film parla di un momento preciso, un momento del passato che spiega chi siamo oggi.

Amo con tutto il cuore le persone che sono presenti in questa storia. Oggi sono tutti fantasmi.