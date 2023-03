È uscito al cinema giovedì 23 marzo Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse, il nuovo film di James Gray, regista di film come I padroni della notte, Two Lovers, Civiltà Perduta e Ad Astra. Presentato al Festival di Cannes e alla Festa del cinema di Roma, Armageddon Time vede nel cast attori come Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb, Tovah Feldshuh, Ryan Sell.

Proprio alla Festa del Cinema di Roma il nostro Gabriele Niola ha avuto l’opportunità di intervistare James Gray: potete vedere il loro incontro qui sopra!

ARMAGEDDON TIME: LA TRAMA

Dal riconosciuto autore James Gray, Armageddon Time è una storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un’affermazione che ha coinvolto un’intera generazione, il Sogno Americano. Il film è interpretato da un cast di grandi artisti, come Anthony Hopkins, Anne Hathaway e Jeremy Strong.

