Army of the Dead

Con l’approssimarsi dell’arrivo di, la nuova pellicola diretta – e questa volta anche scritta – da, Netflix ha diffuso online un po’ di materiali promozionali inediti.

Cominciamo col video pubblicato su YouTube che potete trovare nella parte superiore di questa pagina, un rapido riassunto su tutto quello che c’è da sapere in merito alla pellicola. Il filmato è disponibile sono in lingua inglese, ma potete attivare i sottotitoli automatici in italiano di YouTube tramite l’apposita funzione.

Qua sotto trovate anche una serie di scatti ufficiali dal backstage del film:

Sempre dalle varie set visit (via ScreenRant) arrivano poi un po’ di curiosità aggiuntive sulla pellicola. La produttrice del film (e moglie del regista) Deborah Snyder, dopo aver rivelato l’inatteso collegamento con Tiger King e Carole Baskin, ha spiegato durante le riprese dello zombie movie che, per ricreare una versione digitale quanto più accurata di Las Vegas e dell’iconica Strip, il team degli effetti speciali l’ha scansionata interamente:

Ora il nostro team degli effetti speciali si trova a Las Vegas, si trovano lì per scansionare tutta la Las Vegas Strip ed è un lavoro non da poco. Mi sa che siamo il primo film a… normalmente ti lasciano lavorare sulla strip fino alle 10 del mattino, ma se fossimo potuti stare lì solo fino a quell’ora avremmo impiegato almeno sei settimane per portare a termine l’operazione e sarebbe costata un patrimonio. Però ci hanno permesso di stare più tempo sulla Strip, quindi ci troviamo sostanzialmente a metà strada. Abbiamo un po’ di sollevatori a forbice, un paio di elicotteri con degli scanner lidar per poter creare una perfetta geometria fotografica di tutta Las Vegas da impiegare per creare la versione devastata della città che vedrete nel film.

Sempre dal set, Dave Bautista, Scott Ward nel film, ha parlato dei vari livelli di lettura del film e delle sue sfumature politiche:

Ci sono davvero tanto aspetti differenti in questo film. Ha tanti strati. Si parla di relazioni, c’è diverso dolore, ma è anche un film più politico di quello che la gente potrebbe aspettarsi. Ve lo dico tranquillamente. Non so se tenete d’occhio le notizie che passano al telegiornale, ma sono cose che finiscono per rendere Army of the Dead anche più rilevante da questo punto di vista. La maggior parte delle persone se lo gusterà in quanto film di zombi con una rapina di mezzo, ed è effettivamente questo, ma poi ci sarà anche chi ne trarrà una lettura più politica.

La sinossi e le note di produzione

Dal regista Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ARMY OF THE DEAD è ambientato a Las Vegas dopo un’invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo. Quando Scott Ward (Dave Bautista), ex eroe della guerra contro gli zombie che ora cucina hamburger alla periferia della città, viene avvicinato dal boss di un casinò Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), riceve una proposta incredibile: entrare nella zona di quarantena infestata dagli zombie per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Spinto dalla speranza che la ricompensa possa aiutare a spianare la strada ad una riconciliazione con la figlia Kate (Ella Purnell), Ward accetta la sfida, mettendo insieme una squadra sconclusionata. Maria Cruz (Ana de la Reguera), un asso della meccanica e vecchia amica di Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), una macchina ammazzazombie; Marianne Peters (Tig Notaro), cinico pilota di elicotteri; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influencer stravagante e Chambers (Samantha Win), il suo ride-or-die; Martin (Garret Dillahunt), capo della sicurezza del casinò; un audace guerriero conosciuto come il Coyote (Nora Arnezeder) che recluta Burt Cummings (Theo Rossi), una viscida guardia di sicurezza; e un abile scassinatore tedesco di nome Dieter (Matthias Schweighöfer). Scott trova un inaspettato ostacolo emotivo quando Kate si unisce alla spedizione per cercare Geeta (Huma Qureshi), una madre scomparsa in città. Con il ticchettio del tempo che scorre, un caveau notoriamente impenetrabile e un’orda di zombie Alpha più intelligenti e veloci che si avvicina, solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti si prendono tutto.

ARMY OF THE DEAD è diretto da Zack Snyder (qui anche direttore della fotografia) con una sceneggiatura di Snyder & Shay Hatten e Joby Harold, tratta da una storia di Snyder. Il film è prodotto da Deborah Snyder, p.g.a .; Wesley Coller, p.g.a .; Zack Snyder, p.g.a. Il film è interpretato anche da Richard Cetrone e Michael Cassidy.

Quanto attendete il 21 maggio, giorno di uscita del film? Ditecelo qua sotto!