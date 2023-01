Assassin Club: il trailer italiano dell’action thriller con Henry Golding e Noomi Rapace

La Eagle Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano di Assassin Club, action thriller diretto da Camille Delamarre con protagonisti Henry Golding e Noomi Rapace in arrivo nelle nostre sale dal 2 febbraio.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto iul poster e tutti i dati ufficiali:

La sinossi ufficiale:

Henry Golding (G.I. JOE: SNAKE EYES) è il protagonista di questo spettacolare thriller d’azione in giro per il mondo. Un assassino (Golding) al suo ultimo contratto, viene ingaggiato per uccidere sette persone sparse in tutto il mondo, ma ben presto scopre che gli obiettivi sono a loro volta assassini che sono stati assunti per ucciderlo. Il cacciatore diventa la preda. La sua unica possibilità di sopravvivere è quella di scoprire la misteriosa mente che si cela dietro il piano mortale prima che sia troppo tardi.