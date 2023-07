I 20th Century Studios hanno diffuso oggi il secondo trailer di Assassinio a Venezia (A Haunting in Venice), il nuovo film su Hercule Poirot con Kenneth Branagh.

Il nuovo film di Hercule Poirot diretto e interpretato da Kenneth Branagh è stato girato a Venezia tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 e arriverà nelle sale statunitensi il 15 settembre.

Il film è ispirato a Hallowe’en Party, romanzo del 1969 intitolato in italiano La strage degli innocenti, e porta Poirot in nel contesto di un mistero quasi soprannaturale, come mostra anche il trailer.

Prodotto da 20th Century Studios, il film ha un cast ricchissimo proprio come i primi due film: Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, al fianco di Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan e Riccardo Scamarcio.

L’uscita è prevista per il 15 settembre, ecco anche il poster:

