Uscirà il 2 febbraio nei cinema italiani, distribuito da Notorious Pictures, Asterix & Obelix – Il regno di mezzo, quinto film della saga cinematografica francese, diretto questa volta da Guillaume Canet.

A dare il volto ai due iconici galli basati sui fumetti di René Goscinny (testi) e Albert Uderzo (disegni) saranno lo stesso Canet, che interpreta Asterix, assieme a Gilles Lellouche, che sarà Obelix. Insieme a loro vi saranno il premio Oscar Marion Cotillard (Cleopatra), Vincent Cassel (Cesare) e persino Zlatan Ibrahimović, nei panni del romano Caius Antivirus.

ASTERIX & OBELIX – IL REGNO DI MEZZO: LA TRAMA

In questa nuova storica avventura, i due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi, l’unica figlia dell’imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre qui sotto trovate il poster.