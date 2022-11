Avatar: la via dell’acqua, il trailer finale ci riporta su Pandora!

Sono passati 13 anni da quando Avatar ci ha fatto conoscere lo straordinario mondo di Pandora, e oggi con il trailer finale di Avatar: la via dell’acqua ci riporta dove tutto ha avuto inzio.

La Disney ha lanciato il trailer in occasione dell’apertura delle prevendite del film, che noi di BadTaste.it vedremo sul mega schermo della Sala Energia di Arcadia Cinema a Melzo, rigorosamente in 3D, alle ore 21 del 14 dicembre (i posti sono già quasi esauriti!).

Non solo: sempre oggi Avatar è tornato finalmente disponibile su Disney+ (anche se non in 4K), e sono state annunciate le 4 premiere che si terranno in giro per il mondo in attesa dell’uscita del film:

Londra – 6 dicembre (premiere mondiale)

Seoul – 9 dicembre

Tokyo – 10 dicembre

Los Angeles – 12 dicembre

Avatar 2 arriverà poi nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre trovate tutte le informazioni su Avatar: la via dell’acqua nella scheda.