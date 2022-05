Avatar: la via dell'acqua

La Disney ha diffuso oggi il teaser trailer di, il film di James Cameron che riporterà gli spettatori su Pandora a partire dal 14 dicembre.

Su desiderio del regista e del produttore Jon Landau, il trailer è stato presentato in esclusiva cinematografica al cinema con Doctor Strange nel multiverso della follia nei giorni scorsi ed è adesso fruibile anche online.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale:

Ecco anche la locandina:

Nei sequel di Avatar tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si sono aggiunti Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh. L’uscita è prevista per il 16 dicembre negli Stati Uniti.

