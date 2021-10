è uscito nei cinema italiani ormai da qualche giorno: il sequel del film del 2017 firmato DreamWorks Animation ha superato il milione di euro nel nostro paese e in tutto il mondo ha superato i 122 milioni di dollari.

Nel corso delle settimane precedenti l’uscita del film, noi di BadTaste.it abbiamo avuto l’opportunità di intervistare i protagonisti James Marsden (che interpreta Tim Templeton) e Ariana Greenblatt (la piccola Tabitha Templeton). Potete vedere i video di Beatrice Pagan qui sopra e qui sotto! I sottotitoli sono a cura di Aleksandra Daszkilevic.

Il film è disponibile nelle nostre sale. Questa la trama:

Nel sequel della commedia campione d’incassi di DreamWorks Animation nominata agli Oscar®, i fratelli Templeton – Tim (James Marsden, noto per il franchise di X-Men) e il suo fratello minore Baby Boss Ted (Alec Baldwin) – sono diventati adulti e si sono allontanati. Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno. Ted è un CEO di fondi speculativi. Ma un nuovo baby boss dall’approccio innovativo e dall’atteggiamento positivo li riunirà e sarà d’ispirazione per un nuovo affare di famiglia.

Tim e sua moglie, Carol (Eva Longoria), la vera capofamiglia, vivono nella periferia con la loro super-intelligente figlia Tabitha (Ariana Greenblatt, Avengers: Infinity War) e l’adorabile nuova bambina Tina (Amy Sedaris, BoJack Horseman – Netflix). Tabhita, che è la migliore della sua classe al Centro Acorn per Bambini Dotati, idolatra suo zio Ted and vorrebbe diventare come lui, ma Tim, ancora in contatto con la sua iperattiva immaginazione giovanile, è preoccupato che lei si stia impegnando troppo a discapito di un’infanzia normale.

Quando la piccola Tina rivela di essere (SORPRESA!) un agente segreto tra i migliori della BabyCorp in missione per scoprire gli oscuri segreti della scuola di Tabhita e del suo misterioso fondatore Dr. Edwin Armstrong (Jeff Goldblum), i fratelli Templeton si trovano riuniti nei modi più inaspettati e sono portati a rivalutare il significato di famiglia e a scoprire cosa conta veramente.