È arrivato online, come promesso, il trailer di Babylon, il nuovo lungometraggio diretto da Damien Chazelle (La La Land) interpretato da un cast d’eccezione composto da Brad Pitt, Margot Robbie, Samara Weaving, Tobey Maguire e Katherine Waterston.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano e a seguire in originale.

Il film è descritto come “un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni ’20” che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

Nel cast troviamo Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart.

Babylon arriverà nelle sale dal prossimo 25 dicembre distribuito da Paramount. In Italia dovremo attendere il 2023 su distribuzione di Eagle Pictures.