Ieri sera su Twitch è tornata la BAD Night: ospiti della nostra chiaccherata del mercoledì sera gli autori di La fiamma, cortometraggio folk-fantasy in lingua cimbra. Il regista Giacomo Talamini e la produttrice Valentina Paggiarin ci hanno raccontato come è nata l’idea di questo corto, come è stato realizzato e il percorso che ha fatto in vari festival prima di approdare online, visibile per tutti, qualche giorno fa. Con loro abbiamo parlato anche di Hive Division, la casa di produzione indipendente di Asolo specializzata in contenuti di genere che si occupa anche di effetti visivi, abbiamo discusso del cinema di genere in Italia e dei loro prossimi progetti.

Questa la sinossi di La fiamma:

L’inverno incombe su di un remoto villaggio di montagna. Il giovane Elk, figlio del capovillaggio, soffre di un male apparentemente incurabile. Gli adulti si sono allontanati dal villaggio in cerca di un dottore, lasciando lui e i suoi coetanei da soli. Ma una presenza funesta, emersa delle misteriose leggende del suo popolo, inizia a tormentarli. Una presenza che solo Elk è preparato ad affrontare.

Il corto è stato girato tra Cima Sappada (Udine), la Piana di Marcesina, l’Altopiano del Cansiglio, la Val Visdende e il Massiccio del Grappa. I giovani interpreti sono Martina Ambrosino (Nairi), Jacopo Barzaghi (Elk), Matteo Tagliaferro (Trestar) e Andrea Pellegrino (Menokk) affiancati dalla guaritrice (Carla Camporese) e dal Capovillaggio (Gianluigi Meggiorin).

Potete riascoltare BAD Night anche come podcast, qui sotto o sulle principali piattaforme:

La fiamma: guarda il cortometraggio

La leggenda de La fiamma: il motion comic di Wathari Studio

Il backstage con Maurizio Merluzzo

Il making of de La fiamma

