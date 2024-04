Con il successo di Winnie the Pooh: sangue e miele, gli horror basati su fiabe o storie di pubblico dominio iniziano a fioccare. È proprio in questo solco che si inserisce Bambi: The Reckoning, film dell’orrore a basso budget ispirato a Bambi: A Life in the Woods, il romanzo per bambini di pubblico dominio su cui ovviamente è basato il classico Disney.

Ecco quindi arrivare online il primo trailer della pellicola di Dan Allen, nella quale Xana (Roxanne McKee) e suo figlio Benji (Tom Mulheron) si ritrovano coinvolti in un incidente automobilistico e, successivamente, braccati da una belva assetata di sangue che cerca vendetta dopo l’uccisione di sua madre: Bambi.

Il film è prodotto da Jagged Edge Productions, casa di produzione indie di Rhys Frake-Waterfield, regista appunto di Winnie Pooh: sangue e miele, di cui peraltro è in arrivo un sequel intitolato Winnie the Pooh: tutto sangue e niente miele e persino un terzo episodio. I film sono disponibili su Prime Video in Italia.

Ricordiamo che i piani di Frake-Waterfield sono quelli di realizzare un evento cross-over che riunirà tutti i protagonisti dell’universo horror di dominio pubblico: in quest’articolo le ultime dichiarazioni in merito.

