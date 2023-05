Banel & Adama è un film di Ramata-Toulaye Sy con Khady Mane, Mamadou Diallo, Binta Racine Sy e Moussa Sow, presentato in concorso alla 76 esima edizione del Festival di Cannes.

BANEL & ADAMA: LA TRAMA

Banel e Adama sono profondamente innamorati. La giovane coppia di sposi vive in un remoto villaggio nel nord del Senegal. Per loro, nient’altro esiste. Eppure il loro perfetto amore eterno è in rotta di collisione con le usanze della loro comunità. Perché in questo mondo, non c’è spazio per la passione, tanto meno per il caos.

