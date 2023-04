HYTT Films ha voluto realizzare una versione un po’ nostalgica del trailer di Barbie diffuso online non molti giorni fa. Stiamo parlando di una versione accompagnata dall’iconica canzone degli anni ’90 “Barbie Girl” degli Aqua.

Il pezzo, come sappiamo, non sarà presente nella colonna sonora del film con Margot Robbie e Ryan Gosling. Lo scorso settembre gli stessi Aqua avevano commentato la questione (trovate tutti i dettagli in QUESTO ARTICOLO).

Intanto potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Barbie sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.

