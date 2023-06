È Architectural Digest a pubblicare un lungo video tour sul set di Barbie. Margot Robbie ci porta dietro le quinte del film assieme alla regista Greta Gerwig, alla scenografa Sarah Greenwood e alla decoratrice Katie Spencer, alla scoperta della Casa dei Sogni di Barbie e dell’enorme set ricostruito in teatro di posa.

Per realizzare le scenografie del film Greenwood e Gerwig si sono ispirate al modernismo in stile Palm Springs della metà del secolo scorso, quando venne inventata Barbie, lavorando su moltissime sfumature del rosa. Nel backstage scopriamo tante curiosità, come il fatto che nel mondo di Barbie non esistono gli elementi come il fuoco o l’acqua, e quindi la piscina è stata completamente… disegnata. Anche alcuni elettrodomestici presenti nella casa sono semplicemente disegnati, riprendendo proprio i giocattoli originali. Ecco quindi che il frigorifero si può aprire, ma non contiene realmente cibo, e Barbie si fa la doccia… per finta.

I giganteschi teatri di posa della Warner Bros. a Leavesden, nei pressi di Londra, hanno ospitato il set Barbie Land, con sfondi dipinti ispirati ai grandi musical degli anni cinquanta. E tra le case ricostruite, vediamo anche la casa sull’albero di Skipper e Midge!

Trovate il video direttamente qui sopra.

Scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach e diretto da Greta Gerwig, Barbie vede nel cast accanto a Margot Robbie anche Ryan Gosling (Ken), America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, tra gli altri. L’uscita è prevista per il 20 luglio solo al cinema.

