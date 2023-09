Per distinguere il Bruce Wayne di The Batman (LEGGI LA RECENSIONE) da tutti quelli precedentemente arrivati sul grande schermo, i realizzatori del film si sono concentrati anche sul look della Batmobile.

In un recente video condiviso dalla Warner Bros su YouTube, Matt Reeves e Robert Pattinson, rispettivamente regista e protagonista, e la squadra di produzione coinvolta nella creazione del veicolo hanno fatto luce sulla visione distintiva che gli sta dietro. Il produttore Dylan Clark ha sottolineato come fosse fondamentale che la sua struttura avesse un aspetto maturo e autentico, per dare l’idea che Bruce Wayne l’abbia realizzata personalmente. “Mi piace che si possa vedere la sua struttura. Non è come se fosse una tecnologia aliena o una tecnologia militare super tecnologica. È come se l’avesse costruita lui stesso nel suo scantinato“, gli fa eco Pattinson.

“L’aspetto della Batmobile, si spera, riflette il fatto che a questo punto non gliene può fregare di meno della sua ricchezza e delle Industrie Wayne e che sta facendo tutto da solo“, aggiunge il production designer James Chinlund. “Quando abbiamo parlato per la prima volta della Batmobile, era evidente che voleva essere completamente diversa“, ha osservato Dominic Tuohy, supervisore degli effetti visivi. L’obiettivo è stato dunque dare al modello un aspetto “grunge” che completasse il look gotico del film e che avesse anche un aspetto volutamente invecchiato, che suggerisce che l’auto sia già stata più volte in azione. Potete vedere il video completo nella parte superiore della pagina.

Vi ricordiamo che, dopo il successo di pubblico e critica ottenuto al momento della sua uscita (oltre 700 milioni di dollari d’incasso), il film avrà ufficialmente un sequel, in cui tornerà Matt Reeves alla regia e Robert Pattinson nei panni del protagonista. Trovate tutte le informazioni su The Batman nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate della Batmobile vista in The Batman? Lasciate un commento!

FONTE: YT

