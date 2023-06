Apple ha condiviso online il trailer di The Beanie Bubble – Inflazione da peluche, il film con Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan, che debutterà in streaming su Apple TV+ il 28 luglio.

Lo trovate nella parte superiore di questa pagina.

The Beanie Bubble – Inflazione da peluche, la sinossi

Perché il mondo ha improvvisamente trattato i pelouche come fossero oro? Ty Warner era un venditore di giocattoli frustrato fino a quando non ha avviato una collaborazione con tre donne e insieme hanno trasformato la sua geniale idea nei giocattoli più in voga della storia. “The Beanie Bubble” è una storia di fantasia ispirata a fatti realmente accaduti, su chi e cosa apprezziamo, e sugli eroi non celebrati i cui nomi non compaiono sulla famosa etichetta a forma di cuore.

Dai registi moglie e marito Kristin Gore (“Foxcatcher – Una storia americana”) e Damian Kulash, Jr. (cantante principale del gruppo rock OK Go), e scritto da Kristin Gore, arriva una delle storie di successo più stravaganti d’America.

“The Beanie Bubble – Inflazione da peluche” è prodotto da Brian Grazer, Ron Howard e Karen Lunder di Imagine Entertainment e i produttori esecutivi sono Galifianakis e Douglas S. Jones.

