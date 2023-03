La A24 ha diffuso online una featurette ufficiale di Beau ha paura, il nuovo film di Ari Aster, regista di pellicole come Hereditary e Midsommar.

Protagonista di Beau ha paura (GUARDA IL TRAILER ITALIANO) il premio Oscar Joaquin Phoenix, al centro di quella che viene definita “l’emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana”.

In riferimento al “viaggio” fatto dal personaggio nella pellicola, Ari Aster spiega divertito che “È come un Signore degli Anelli ebraico, ma lui deve solo andare a casa di sua madre”.

Trovate il video nella parte superiore di questa pagina.

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”). Negli USA uscirà il 21 aprile.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!