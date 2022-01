Come sappiamoha vestito i panni di Lucille Ball in, il film di Aaron Sorkin sulla lavorazione didisponibile su Amazon Prime Video.

Il progetto ha ricevuto non poche critiche, ma ora il canale You Tube Deep Homage ha deciso di smorzare un po’ i toni con un suggestivo video deep fake che trasferisce il volto della Kidman su quello della Ball in alcune scene di Lucy ed io.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Anche Bardem ha dovuto fare i conti con delle critiche, visto che l’attore è spagnolo e ha accettato il ruolo di un cubano-americano.

Come raccontato all’Hollywood Reporter, si tratta di critiche che rispedisce ai mittenti:

Sono un attore ed è quello che faccio per vivere: fingere di essere altre persone. Cosa dovremmo dire a Marlon Brando che interpreta Vito Corleone? Di Margaret Thatcher interpretata da Meryl Streep? Di Daniel Day-Lewis che interpreta Lincoln? Perché si dibatte solo quando gli attori hanno accenti come il mio? È come se il mio posto fosse uno solo e non è il massimo. Perché non si parla di The Last Duel, dove attori inglesi interpretano dei francesi nel Medioevo? Quello va bene, e io con un accento spagnolo non posso fare il cubano? Quello che intendo dire è che se vogliamo aprire il vaso di Pandora, apriamolo per tutti.

Il regista e sceneggiatore Aaron Sorkin si è così espresso sulle critiche al film:

Abbiamo realizzato questa pellicola durante il COVID e nelle riunioni su Zoom con Nicole Kidman, Javier Bardem e tutti gli altri ho subito messo in chiaro che non ero interessato o alla ricerca di somiglianza fisica, non volevo l’imitazione vocale di questa gente. Mentre ci avvicinavamo alla prima prova, scrivevo loro tutti giorni “Interpretate semplicemente i personaggi della sceneggiatura”. Sapevo che Nicole stava lavorando da tempo alla voce di Lucille e volevo sollevarla dalla cosa. L’aspettativa delle persone? Non è qualcosa che mi preoccupa. Sono sicuro che quando le persone vedranno il film, resterà in loro la sensazione che Nicole avrà dato da sola una valida prova di ciò che ha fatto. In aggiunta, ho anche realizzato che puoi sfruttare a tuo favore le basse aspettative. L’ho imparato con The Social Network. La gente si aspettava una commedia romantica dove Paul Rudd dava l’amicizia a Drew Barrymore e poi s’innamoravano. Ricordo di aver pensato “Grande, non si aspettano di vedere quello che si troveranno davanti”. Ora, il fatto è che quando Nicole, nei panni di Lucille Ball, interpreta Lucy Ricardo, credo faccia un ottimo lavoro d’imitazione di Lucy. Stessa cosa con Javier, Nina e J.K. Ma, in totale, ci saranno meno di tre minuti di I Love Lucy in questo film e l’unica ragione per la presenza di I Love Lucy è perché ci troviamo nella testa di Lucy, vediamo come lei sia una sorta di asso degli scacchi in materia di commedia, che è in grado di proiettare nella sua testa l’aspetto che avrà il venerdì sera, le reazioni del pubblico, quale battuta funzionerà. Per questo, trovare un attrice che le somigliasse non era rilevante per me specie perché ero stuzzicato dall’idea che Lucille Ball non aveva l’aspetto di Lucille Ball e ogni volta che la osservavamo in quanto Lucille Ball non come Lucy Ricardo doveva, letteralmente e metaforicamente, sciogliersi i capelli. Volevo che potesse essere come non le era consentito apparire sulla CBS nella TV del 1952. Volevo che fosse libera di essere donna. Di essere sexy. Al tempo non ti era permesso di essere sexy in TV.