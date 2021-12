In occasione della promozione stampa di, se ben ricordate,aveva dato indirettamente vita a un meme che ha invaso il web: Sad Affleck

L’occasione si era presentata nel corso di un’intervista in coppia con Henry Cavill in cui Affleck si era limitato ad ascoltare l’articolata risposta data dal collega a una domanda e a “concordare con Cavill” quando il giornalista si era poi rivolto a lui.

Questo il risultato:

A distanza di qualche anno, Kevin McCarthy di FOX 5 Washington DC si è ritrovato ad avere due interviste con i due attori praticamente consecutive, e ha chiesto ad Affleck se avesse qualcosa da dire Cavill. L’attore ha preferito dare un consiglio al giornalista:

Non fissare il vuoto mentre parli con Henry, altrimenti ti faranno un zoom in volto e metteranno una canzone di Simon & Garfunkel in sottofondo e non te la scrollerai mai di dosso.