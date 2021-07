È stato presentato in concorso al Festival di Cannes, il film di Mia Hansen-Løve con Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps, Anders Danielsen Lie, Melinda Kinnaman, che in Italia verrà distribuito da Teodora.

Qui sopra potete vedere la nostra videorecensione!

Protagonista è una coppia di cineasti che decide di passare un’estate sull’isola di Fårö, la prediletta del grande regista svedese Ingmar Bergman. Entrambi in cerca di ispirazione per i loro prossimi film, scopriranno che in quel posto suggestivo realtà e finzione finiscono spesso per confondersi… BERGMAN ISLAND è il primo film in lingua inglese di Mia Hansen-Løve, nonché il suo primo in corsa per la Palma d’Oro.