Black Panther: Wakanda Forever, tensione tra Okoye e le Dora Milaje in una scena tagliata

In rete è approdata un’altra scena tagliata da Black Panther: Wakanda Forever, che sarà disponibile su Disney+ a partire da domani.

Si tratta di un momento in cui le Dora Milaje si frappongono tra Okoye e il suo obiettivo dopo che la guerriera viene sollevata dal suo incarico.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito il 9 novembre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia. Dal primo febbraio sarà disponibile anche in streaming su Disney Plus.

Che ne dite di questa scena tagliata da Black Panther 2? Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

