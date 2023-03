Black Panther: Wakanda Forever, le musiche del film nella nuova featurette

Black Panther: Wakanda Forever (LEGGI LA RECENSIONE) è arrivato a inizio febbraio in streaming su Disney Plus e, fra due settimane, sarà in corsa agli Oscar in cinque categorie, compresa quella per la Miglior attrice non protagonista con Angela Bassett.

Nella parte superiore di questa pagina trovate la nuova featurette diffusa dalla Marvel, un contributo dedicato alle musiche della pellicola. Restando in tema, ricordiamo che anche Rihanna è in corsa per una statuetta con Lift Me Up, la canzone di Black Panther: Wakanda Forever candidata all’Oscar scritta in collaborazione con Tems, Ryan Coogler e Ludwig Göransson.

Trovate tutte le notizie su Black Panther 2 nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!