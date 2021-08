Il team di How It Should Have Ended ha realizzato un nuovo video animato immaginando dei finali alternativi di Black Widow, cinecomic con protagonista Scarlett Johansson approdato di recente nelle sale e in streaming su Disney+.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

FONTE: How It Should Have Ended