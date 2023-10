Francesco Alò ci parla di Blaga’s Lessons, il film di Stephan Komandarev, con Eli Skorcheva, Gerasim Georgiev, Rozalia Abgarian, Ivan Barnev, Stefan Denolyubov, Ivaylo Hristov, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

BLAGA’S LESSONS: LA TRAMA

Blaga, un’anziana insegnante in pensione dai solidi valori morali, rimasta vedova, cade vittima di truffatori telefonici che le rubano i risparmi di una vita, lasciandola senza i soldi per costruire una tomba al suo defunto marito. Le cose cambiano quando la donna riceve un’offerta di lavoro allettante ma sospetta: allora Blaga prende in mano la situazione e, lentamente ma inesorabilmente, si trasforma lei stessa nella truffatrice.

