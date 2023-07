La Paramount ha diffuso oggi, come promesso, il primo trailer di Bob Marley: One Love, il film biografico su Bob Marley con protagonista Kingsley Bel-Adir che arriverà in sala il 12 gennaio 2024.

Alla regia troviamo Reinaldo Marcus Green, regista di King Richard – Una famiglia vincente.

