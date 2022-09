Bones and All, la video recensione

Presentato in concorso al Festival del cinema di Venezia, Bones and All è il nuovo film di Luca Guadagnino tratto dal romanzo di Camille Deangelis con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Jessica Harper, Chloe Sevigny, David Gordon Green e Michael Stuhlbarg, in uscita al cinema in Italia grazie a Vision Distribution.

Potete vedere la video recensione qui sopra.

LEGGI – La recensione

Basato sul romanzo omonimo di Camille DeAngelis, il film è incentrato sull’amore tra due cannibali, Maren (Taylor Russell) e Lee (Chalamet), e sul loro viaggio attraverso l’America. Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.