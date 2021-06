Durante lo showcase di Gearbox Software proposto durante l’E3 è stato inserito un segmento in cui, fondatore della software house e produttore della saga di, si trova in quel di Budapest sul set del film che Eli Roth sta girando. Nel filmato, che trovate nel player di YouTube qua sopra, il passaggio dedicato a Borderlands comincia circa al cinquantesimo minuto, Randy Pitchford va a zonzo per il teatro di posa e scambia quattro chiacchiere con il regista e con Edgar Ramìrez, interprete di Atlas nella pellicola. A ben vedere, c’è anchenei panni di Tiny Tina anche se, per non rivelare il look del personaggio, appare “censurata” dalla sua controparte videoludica.

Nel cast di Borderlands troviamo Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tina (personaggio apparso nel secondo capitolo della saga), Cate Blanchett (Lilith), Jack Black (Claptrap), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis) e Florian Munteanu (Krieg). Accanto a loro Gina Gershon vestirà i panni di Moxxi, Cheyenne Jackson sarà Jakobs, Charles Babalola interpreterà Hammerlock, Benjamin Byron Davis sarà Marcus, Steven Boyer nel ruolo di Scooter, Ryann Redmond sarà Ellie e Bobby Lee vestirà il ruolo di Larry.

Il film è stato scritto da Craig Mazin, sceneggiatore che ha vinto un Emmy per la miniserie Chernobyl. Alla produzione vi sono Avi e Ari Arad con la loro Arad Prods insieme a Erik Feig e la sua Picturestart.

Come produttori esecutivi figurano Randy Pitchford (fondatore di Gearbox e produttore dei videogiochi) e Strauss Zelnick, chairman di Take-Two Interactive.

Uscito nel 2009, Borderlands è stato sviluppato da Gearbox Software. RPG-sparatutto in prima persona, ha venduto oltre 57 milioni di copie ed è stato seguito da un secondo episodio nel 2012 (22 milioni di copie), da un prequel nel 2014 e da un terzo episodio nel 2019 (8 milioni di copie).

