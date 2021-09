In occasione del Tudum, evento online organizzato da Netflix ( qui tutte le notizie ), è stata confermata la data di lancio di. Il film anime spin-off del film diarriverà sulla piattaforma il 12 ottobre.

Per l’occasione, Netflix ha diffuso una featurette nella quale il musicista di fama internazionale Miyavi accetta per la prima volta la sfida del doppiaggio di anime prestando la voce a Koketsu, il malvagio personaggio che cerca di dirottare il viaggio di Izou, Raiden e Sonya. Nella featurette Miyavi descrive i suoi sentimenti nei confronti del film.

Diretto da Kyohei Ishiguro, il film è basato su una sceneggiatura di Michiko Yokote: l’opera è ambientata in Giappone tra la fine del Shogunate e l’inizio del periodo Meiji e segue la storia di un samurai errante senza un occhio di nome Izo e un orco di nome Raiden che collaborano per portare un elfo femmina a nord nella terra degli elfi. Atsushi Yamagata si è occupato del character design. Tra i doppiatori in lingua originale troviamo Simu Liu (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), Fred Mancuso e Yuzu Harada.

Questa la sinossi:

Nel periodo tra la caduta dello shogunato e l’inizio dell’era Meiji, mentre il Giappone inizia ad affacciarsi a una nuova epoca, una forte luce brillante emessa da una bacchetta mette fine alla lunga fase del potere dello shogun per evitare ulteriori spargimenti di sangue. In mezzo a un simile sconvolgimento, il ronin errante Izou, che ha perso un occhio e con esso ogni ragione di vivere, e l’orco Raiden, che detesta gli omicidi e spera di lasciarsi alle spalle una vita di furti, incontrano più o meno contemporaneamente una giovane elfa di nome Sonya. Insieme percorrono la strada Tokaido per portare in salvo nella terra degli elfi a nord la giovane e la bacchetta che possiede. Il loro viaggio è ostacolato dalla misteriosa organizzazione Inferni, che mira a mettere le mani sulla bacchetta per far rivivere il Signore Oscuro affinché possa governare su tutto il creato. Inferni sfrutta anche il nuovo governo Meiji per cercare di rubare la bacchetta a Izou, Raiden e Sonya. Sulla strada Tokaido da Kyoto a Yokohama, Izou e Raiden cominciano il loro viaggio per proteggere la bacchetta.