Si avvicina finalmente l’uscita di, e così ecco arrivare i primi materiali dell’atteso action movie con Brad Pitt.

È approdato in rete un primo spot virale: una campagna pubblicitaria fittizia narrata dal protagonista, che anticipa un’esperienza “veramente indimenticabile” prevista per il 2 marzo, quando uscirà il trailer del film. L’azienda in questione è la Nippon Speed Line, rappresentata da un sito ufficiale creato appositamente con un conto alla rovescia. Il trailer dovrebbe quindi uscire il 2 marzo alle 7 del mattino ora italiana.

Bullet Train è tratto da un romanzo intitolato Maria Bītoru ed è ambientato sul treno giapponese ad alta velocità Shinkansen che collega Tokyo a Morioka – e che nel film a quanto pare si chiamerà Nippon Speed Line. Alla regia David Leitch, autore di film come Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

La storia è incentrata su cinque assassini che si ritrovano su un treno superveloce e si rendono conto che i loro rispettivi ingaggi sono tutti collegati.

Nel cast fanno parte Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz e Andrew Koji. L’uscita è prevista per il 15 luglio negli USA grazie alla Sony.

