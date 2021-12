Le tradizioni non si cambiano, e così anche quest’anno la redazione di BadTaste augura a tutti i lettori unriproponendo famigerato special di Natale di, The Star Wars Holiday Special.

Come sapete, questo special non è disponibile su Disney+: dopo essere andato in onda sulla CBS il 17 novembre del 1978, è stato “nascosto” dalla Lucasfilm negli anni successivi come non fosse mai esistito (un pezzo è presente come easter egg nell’edizione Blu-Ray). Al film, che dura circa 90 minuti, partecipò l’intero cast di Una Nuova Speranza (escluso Alec Guinness). È anche inclusa una sequenza animata di 11 minuti denominata “The Faithful Wookie”, una sorta di programma tv che viene visto dal figlio di Chewbacca, Lumpy. In The Faithful Wookie Luke, C-3PO e R2-D2 vanno a salvare Han e Chewbacca su un pianeta fatto di gelatina viscosa, e ricevono l’aiuto di un misterioso personaggio, Boba Fett, che venne introdotto nell’universo di Star Wars proprio in questo cartoon. Proprio Boba Fett tornerà a fine mese su Disney+ con la serie The Book of Boba Fett.

Incentrato sulla visita di Chewbacca al suo pianeta natale Kashiyyyk per celebrare “il giorno della vita”, lo speciale venne realizzato dopo l’enorme successo di Guerre Stellari, su proposta della 20th Century Fox. I produttori della saga diedero l’ok per l’utilizzo dei personaggi e del cast originale. Lucas ideò la storyline (poi rimaneggiata pesantemente e allungata dagli sceneggiatori), mentre la regia venne affidata a David Acomba, poi sostituito con Steve Binder per “divergenze creative”.

George Lucas ha raccontato a riguardo:

Lo special del 1978 non ha granché a che fare con noi. Non ricordo quale network lo trasmise, ma fu una cosa che fecero loro. Li lasciammo fare. Erano… Non ricordo nemmeno chi lo fece. Gli lasciammo usare i personaggi e, probabilmente, non fu la cosa più intelligente da fare, ma si impara anche da quelle esperienze. […] Se avessi tempo e un martello, ne rintraccerei ogni copia e la distruggerei.

Qui sopra potete vedere una copia del film, mentre qui sotto trovate un estratto rimasterizzato in 4K da un fan:

