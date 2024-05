Francesco Alò ci parla di Caught by the Tides, il film di Jia Zhangke con Zhubin Li e Zhao Tao presentato in concorso alla 77 esima edizione del Festival di Cannes.

Caught by the Tides, la trama

Una storia d’amore duratura ma fragile, condivisa da Qiaoqiao e Bin, ambientata in Cina, dai primi anni 2000 fino ai giorni nostri. Presi l’uno dall’altra, Qiaoqiao e Bin si godono tutto ciò che la città ha da offrire, cantando e ballando. Finché un giorno, Bin si trova a desiderare di tentare la fortuna in un posto più grande di Datong. Parte senza preavviso. Qualche tempo dopo, Qiaoqiao decide di intraprendere un viaggio per cercarlo. Attraversando tutti i suoi film passati, Jia Zhangke offre uno sguardo epico sul destino romantico della sua eroina perenne, Qiaoqiao. Spaziando su 21 anni di un paese in profonda trasformazione, il film offre una nuova prospettiva per osservare la Cina contemporanea, così come le esperienze individuali sotto i cambiamenti emotivi e sociali turbolenti.

