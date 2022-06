Francesco Alò ci parla di I cento passi, il film di Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio uscito nel 2001 e dedicato alla vita e alla morte di Peppino Impastato.

Si tratta di uno dei moltissimi film presenti su Raro Video Channel e su Minerva Classic, due dei canali tematici di MinervaPictures disponibili su Amazon Prime Video Italia (c’è anche Full Action).

Dopo Il giardino dei Finzi Contini, L'avventura, Fuoco cammina con me e La ragazza con la pistola dedichiamo una nuova videorecensione aperta a tutti grazie alla partnership con Minerva Pictures.