La MGM ha diffuso online il primo trailer ufficiale di, buddy comedy con protagonista

Il film, co-diretto dallo stesso Tatum insieme a Reid Carolin, segue due ex Ranger dell’esercito uniti contro la loro volontà per il viaggio di una vita. L’ex Ranger Briggs (Channing Tatum) e Lulu (cane da pastore belga), a bordo di una Ford Bronco del 1984 percorrono la costa del Pacifico nella speranza di arrivare in tempo per il funerale di un commilitone. Lungo la strada si punzecchieranno a vicenda infrangendo una manciata di leggi, sfuggendo anche alla morte per un pelo.

Nel cast troviamo anche Jane Adams (Twin Peaks, Una serie di sfortunati eventi), Kevin Nash (John Wick), Q’orianka Kilcher (Yellowstone) Ethan Suplee (Remember the Titans, Mallrats), Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy, Central Park), Nicole LaLiberté (Twin Peaks, Dexter), Luke Forbes (Atlanta, SWAT) e Ronnie Gene Blevins (The Conjuring: Per ordine del diavolo).

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 18 febbraio 2022. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: MGM