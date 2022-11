Chris Evans è stato preso in giro nella chat di gruppo degli Avengers dopo il titolo di “uomo più sexy al mondo”

Chris Evans è stato nominato Uomo più sexy del mondo da People Magazine, un titolo già ottenuto da Chris Hemsworth alcuni anni fa.

Durante un’apparizione da Jimmy Kimmel, Hemsworth ha parlato di come hanno preso la notizia i colleghi Vendicatori dell’attore.

“È stato un passaggio di testimone” ha Hemsworth l’attore prima di aggiungere:

Abbiamo una chat di gruppo degli Avengers e subito si è trasformata in una sfilza di: “Che stai facendo con quelle mani lì dietro?“, oppure come ha detto Downey: “Ti stanno arrestando?“. “Che bella foto segnaletica“. Poi Jeremy Renner ha detto una serie di cose che non si possono ripetere.

People has named Chris Evans the Sexiest Man Alive of 2022. pic.twitter.com/8tqtvaII81 — Pop Base (@PopBase) November 8, 2022

Prossimamente, ricordiamo, vedremo l’attore al fianco di The Rock in Red One, commedia natalizia prodotta da Amazon Studios.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!