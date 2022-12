Chris Rock: Selective Outrage sarà il primo spettacolo trasmesso in diretta su Netflix, i primi dettagli

Chris Rock è pronto per tornare in scena, questa volta facendo la storia su Netflix: ieri è stato infatti annunciato che il suo spettacolo stand-up, intitolato Chris Rock: Selective Outrage, sarà il primo evento in diretta globale sulla piattaforma streaming.

Lo spettacolo verrà trasmesso il 4 marzo in tutto il mondo da Baltimora, in Maryland, a poco meno di un anno da quando il comico è finito sulle prime pagine di tutto il mondo a causa dello schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022. Inutile dire che non sono da escludere battute sulla vicenda durante lo spettacolo.

“Chris Rock è una delle voci comiche più iconiche e importanti della nostra generazione,” ha commentato Robbie Praw, che si occupa dell’area stand-up di Netflix. “Siamo entusiasti che il mondo intero possa vedere uno spettacolo comico di Chris Rock in diretta entrando a far parte della storia di Netflix. Sarà un momento indimenticabile e siamo così onorati che Chris abbia deciso di prendersi questa responsabilità”.

È il secondo spettacolo di stand-up di Chris Rock per Netflix, dopo Tamborine (2018). La piattaforma streaming ha investito moltissimo sulla stand-up, arrivando a superare di gran lunga il primato di HBO, e la scorsa primavera ha organizzato il festival Netflix is a Joke, ospitando 330 comici tra cui Amy Schumer, Wanda Sykes, Pete Davidson, Dave Chappelle, con 295 spettacoli in 35 location. Diversi spettacoli sono stati poi pubblicati su Netflix.