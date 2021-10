Con otto anni di lavoro e con oltre settanta interviste al cast e alla troupe, Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters è il documentario definitivo sulla realizzazione di

Da martedì Screen Media ha distribuito in digitale negli Stati Uniti la versione estesa del documentario e infatti Bloody Disgusting ce ne regala un assaggio (che trovate qui in alto) con protagonista Ernie Hudson che ha parlato delle sue frustrazioni iniziali. Il suo personaggio sarebbe dovuto apparire sin dall’inizio del film (pagina 6 del copione), ma dopo dei cambi di programma la sua introduzione fu rimandata a pagina 68. Per l’attore fu molto difficile da accettare, come spiegato nella clip.

Il documentario è stato proposto al cinema il 1° ottobre ed è arrivato in digitale il 5.

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il film arriverà al cinema l’11 novembre.

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.