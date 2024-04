Nella parte superiore di questa pagina trovate il video musicale del singolo “Knife Edge” brano dalla colonna sonora di Confidenza (GUARDA IL TRAILER) realizzata da Thom Yorke per il film di Daniele Luchetti tratto dal romanzo omonimo di Domenico Starnone (edito da Einaudi).

Il video usa una sequenza del film interpretato da Elio Germano e Federica Rosellini riadattata dall’editor Ael Dallier Vega, e una traccia b-side intitolata “Prize Giving”. Il brano introduttivo della colonna sonora, “The Big City”, è stato anticipato da Yorke a febbraio all’interno della sua playlist per i The Smile per la serie BBC 6 Music Artist in Residence.

Confidenza segue la colonna sonora originale firmata da Thom Yorke per il remake di Suspiria di Luca Guadagnino del 2018, con il brano Suspirium che ha ricevuto una nomination ai GRAMMY per Best Song Written for Visual Media. La colonna sonora di Confidenza è stata prodotta da Sam Petts-Davies (Suspiria, The Smile Wall Of Eyes), e vede Petts-Davies e Yorke lavorare ancora con la London Contemporary Orchestra insieme a un ensemble jazz che comprende Robert Stillman e il membro dei The Smile Tom Skinner. Nel 2019 Yorke ha contribuito alla musica Motherless Brooklyn di Edward Norton e nel 2022 ha scritto due brani originali per il finale di serie di Peaky Blinders. Negli ultimi tempi Thom Yorke è stato in tour con i The Smile (Tom Skinner, Jonny Greenwood, Thom Yorke), che hanno pubblicato il loro secondo album in studio Wall Of Eyes, il seguito dell’album di debutto del 2022, A Light For Attracting Attention. I The Smile riprenderanno il tour in Europa a giugno e faranno tappa in Italia il 22 giugno al Medimex di Taranto, il 23 e il 24 giugno al Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Confidenza, la sinossi

Di cosa ha più vergogna Pietro, del segreto inconfessabile che racconta a Teresa, la donna che dice di amare, o della sua intera esistenza, costruita per sembrare migliore di quello che è? Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, Confidenza ci offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato.

