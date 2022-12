È uscito al cinema Il corsetto dell’imperatrice, il film di Marie Kreutzer con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Colin Morgan, distribuito da BIM.

Ce ne parla Francesco Alò in una nuova videorecensione!

L’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come “Sissi”, è celebrata per la sua bellezza e per la sua capacità di lanciare mode. Quando, nel 1877, compie 40 anni, la paura di perdere la sua giovinezza la porta a curare sempre di più il suo aspetto fisico. Mentre il suo ruolo politico viene suo malgrado ridotto a mera performance, Elisabetta lotta per mantenere la sua immagine pubblica stringendo sempre di più il suo corsetto, e ricerca l’eccitazione dei suoi anni giovanili viaggiando in Inghilterra e Ungheria per far visita a ex amanti e alleati politici. Con un futuro di doveri strettamente cerimoniali che l’attende, Sissi decide di ribellarsi alla sua immag...