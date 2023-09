Presentato in concorso all’80esima edizione del Festival di Venezia, Coup De Chance è il nuovo film di Woody Allen con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider.

COUP DE CHANCE, LA TRAMA

Coup de Chance parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati.

Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi…

