Creed III: fratelli che diventano nemici nel trailer finale

La MGM ha diffuso oggi il trailer finale di Creed III, atteso film con Michael B. Jordan, il nuovo e Jonathan Majors in uscita a inizio marzo nelle sale.

Potete ammirarlo qui in alto, mentre a seguire trovate la sinossi:

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha avuto una brillante carriera e una soddisfacente vita privata. Quando un amico d’infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian (Jonathan Majors), si rifà vivo dopo aver scontato una lunga pena in prigione, è ansioso di dimostrare che merita di salire sul ring. L’incontro tra ex amici è più di un semplice combattimento. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un lottatore che non ha nulla da perdere.