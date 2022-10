Creed III: il primo trailer italiano svela il nuovo avversario di Adonis

Come promesso, dopo la diffusione dei primi poster, la Warner Bros Pictures ha diffuso oggi il primo trailer di Creed III, il nuovo film diretto e interpretato da Michael B. Jordan con Tessa Thompson e Jonathan Majors, in arrivo il 2 marzo 2023.

Potete ammirare il trailer italiano qui in alto, a seguire in lingua originale:

Creed III sarà nei cinema italiani il 2 marzo 2023.

