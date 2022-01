LEGGI ANCHE: Emma Stone e il sequel di Crudelia: i retroscena del contratto con la Disney

In esclusiva per Collider è approdato in rete un interessante video incentrato sull’evoluzione e sulla realizzazione dei VFX di, film Disney con Emma Stone arrivato nelle sale e su Disney+ a maggio.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Ricordiamo che lo scorso agosto è stato annunciato anche un sequel del progetto.

Il regista Craig Gillespie ha parlato brevemente di questo seguito:

Sono in corso conversazioni su come sarà e su dove ci porterà questo mondo. Poi mi ci tufferò completamente visto che ora siamo nella fase esplorativa. Ci sono un mucchio di idee già emozionanti.

Gillespieto ha poi parlato di Crudelia e di come la troviamo alla fine del film:

È come se avesse perso Estella, una parte di sé, capite che intendo? Ora ha una personalità pubblica a cui deve tenere fede, ho trovato molto interessante questo conflitto. Nella storia di La carica dei 101 finisce completamente al lato oscuro, mentre adesso è in una zona grigia. Sarà interessante scoprire come finirà al lato oscuro.

Crudelia è uscito nei cinema americani e in streaming (con Accesso VIP) il 26 maggio, incassando 222 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel verrà scritto nuovamente da Tony McNamara e diretto nuovamente da Craig Gillespie.

