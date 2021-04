Su YouTube è arrivato uno spot tv di, il live action della Casa di Topolino dedicato all’iconica cattiva Crudelia De Mon che, nella pellicola, sarà impersonata da

Il film, lo ricordiamo, sarà disponibile su Disney+ con accesso VIP a partire dal prossimo 28 maggio. Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina.

Restando in tema di film Disney basato o ispirati ai celeberrimi Classici d’Animazione della major, qualche giorno fa sono terminate le riprese di Pinocchio, la pellicola diretta da Robert Zemeckis. Nel lungometraggio Joseph Gordon-Levitt è stato scelto per interpretare il Grillo Parlante, mentre Cynthia Erivo per vestire i panni della Fata Turchina. Insieme, affiancheranno Tom Hanks nei panni di Geppetto e Benjamin Evan Ainsworth in quelli di Pinocchio.

Qualche settimana fa, il regista Crag Gillespie ha parlato di quello che possiamo aspettarci dal film:

Quello che racconteremo è la sua storia, dall’infanzia in poi. La vedrete orfana per le strade di Londra, la vedrete iniziare questa vita a base di microcriminalità nonostante lei si senta destinata a lavorare nel mondo della moda fino ad avere, finalmente, la possibilità di lavorare per la baronessa Von Hellman. Nella mia testa, la baronessa rappresenta l’establishment della moda, disegna gli outfit della Regina, ma è in circolazione già da un po’ e finisce per avere questo testa a testa con Crudelia sia nei termini di stile di moda che da un punto di vista più generale. Naturalmente sarà molto divertente da vedere […] Chiaramente verrà anche affrontato il tema dell’ossessione di Crudelia per i Dalmata.

La prima foto della pellicola è stata diffusa nell’agosto del 2019 durante la D23 (GUARDA LA PRIMA FOTO UFFICIALE). In quell’occasione, era stata Emma Stone, in un video, a spiegare che Cruella sarà ambientato nella Londra punk-rock degli anni settanta e racconterà cosa ha reso Crudelia così cattiva.

Crudelia, questo il titolo della pellicola, è diretto da Craig Gillespie (il remake di Fright Night), regista di Tonya con Margot Robbie e vede come protagonista Emma Stone. La sceneggiatura è a cura di Aline Brosh McKenna, Jez Butterworth, Dana Fox, Kelly Marcel, Tony McNamara, Steve Zissis. L’uscita è stata fissata al 28 maggio 2021.

Il resto del cast è composto da Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Beecham e Joel Fry.

